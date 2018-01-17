حادث مروع في السعودية يودي بحياة 6 أخوة وأمهم.. ووزير النقل يعفي مدير طرق جازان أخبار سياسية

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أصدر وزير النقل السعودي نبيل العامودي، مساء أمس الثلاثاء، قرارًا بإنهاء تكليف مدير إدارة الطرق في جازان المهندس محمد الحازمي، وفقًا للمتحدث الرسمي باسم الوزارة تركي الطعيمي.

وقال الطعيمي، خلال مداخلته في برنامج معالي المواطن: إن وزير النقل وجه بفتح تحقيق مع عدد من المسؤولين والمقاولين بعد وفاة ٦ إخوة وأمهم في حادث مروع ظهر الْيَوْمَ على طريق صبيا – هروب بسبب الحفريات المنتشرة وتقاعس الصيانة الدورية في الطريق .

‏وأوضح الطعيمي أن هناك بيانًا سيصدر من الوزارة غدًا عن مجريات القضية .