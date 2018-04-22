حزن في لبنان بعد مقتل المسعف حنا لحود بهجوم مسلح في اليمن

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن مقتل أحد موظفيها في اليمن، اللبناني حنا لحود، بهجوم مسلح في تعز.

وقالت اللجنة في بيان لها من جنيف إنّ لحود الذي كان يتولى مسؤولية برنامج السجون التابع للجنة في اليمن، كان في زيارة إلى أحد السجون صباح اليوم عندما تعرضت عربة اللجنة الدولية التي يستقلها لهجوم من مسلحين مجهولي الهوية على أطراف تعز.

بعد إصابته نُقل لحود إلى المستشفى حيث توفي متأثراً بإصاباته، فيما لم يصب أيّ من زملائه الذين كانوا يرافقونه في الحادثة.

هذا وقد أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، عن ألمه لاستشهاد لحود وكتب في تغريدة على حسابه الخاص على تويتر: “ليس لأحد حب أعظم من هذا، وهو أن يبذل الإنسان نفسه في سبيل احبائه. حنا لحود بذل نفسه وحياته في سبيل إنقاذ الآخرين أينما كانوا. الرحمة لروحك الطيبة وكل العزاء لعائلتك ومحبيك”.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان، أنها تعمل بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر على إعادة جثمان الفقيد إلى لبنان.