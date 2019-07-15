حماس تتبرأ من “فتحي حماد” بعد دعوته لقتل اليهود

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، تبرؤها اليوم الاثنين، من التصريحات التي أدلى بها عضو مكتبها السياسي، فتحي حماد.

وكان حماد قد صرح يوم الجمعة الماضية خلال مشاركته في فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار، بعدة تصريحات عنيفة هاجم فيها اليهود في أنحاء العالم ودعا لقتلهم.

كما هدد باجتياز السلك الفاصل وتحميل الفلسطينيين أحزمة ناسفة، حيث استغلت إسرائيل هذه التصريحات وروجت لها.

وأكدت حماس في بيان رسمي أنها توقفت عند التصريحات التي وردت في الخطاب الجماهيري لحماد أمام المحتشدين في مسيرات العودة وكسر الحصار، مضيفة أن هذه التصريحات لا تعبر عن مواقف الحركة الرسمية وسياستها المعتمدة والثابتة التي نصت على أن صراعها مع الاحتلال الذي يحتل أرضنا ويدنس مقدساتنا، وليس صراعا مع اليهود في العالم ولا مع اليهودية كدين سماوي.

وأشارت أيضا في بيانها إلى أنها سبق واستنكرت الاعتداءات التي استهدفت يهودا آمنين في أماكن عبادتهم، مشددة أن مسيرات العودة وكسر الحصار مسيرات شعبية سلمية تهدف إلى تثبيت حق العودة وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وأن الإجماع الوطني على شعبيتها وسلميتها لا يعني السماح للاحتلال بالتغول على المتظاهرين السلميين وقتلهم .

وعن الرسائل التي وجهها حماد للوفد الأمني المصري الذي تزامن وجوده مع خطابه الجماهيري، قالت حماس: “نجدد تقديرنا الكبير للوسطاء كافة وفي مقدمتهم الأشقاء المصريون على جهودهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتحقيق الوحدة الوطنية”.

وقد أعربت ب وسائل إعلام الاحتلال عن سعادتها بتصريحات حماد قائلة :” إن ما ذكره حماد قدّم خدمة لإسرائيل من حيث لا يدري”.