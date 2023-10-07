أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بدء عملية “طوفان الأقصى” ضد إسرائيل وإطلاق آلاف الصواريخ باتجاهها.

وقال القائد العام لكتائب القسام محمد الضيف -في رسالة صوتية- إن الضربة الأولى من عملية “طوفان الأقصى” تجاوزت 5 آلاف صاروخ استهدفت إسرائيل.

وأطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية -صباح اليوم- رشقات صاروخية مكثفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، إضافة إلى محاولات تسلل بري وبحري، في حين دوت صافرات الإنذار في مناطق متعددة، بينها جنوب تل أبيب وأسدود وعسقلان.

وأكد إعلام تابع لحماس أسر عدد من الجنود الإسرائيليين، فيما أظهرت صور السيطرة على دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة. وأفادت بعض المصادر الصحفية من غزة بقصف من القطاع على تل أبيب بصواريخ بعيدة المدى.

بدوره، أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، حالة “التأهب للحرب”، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن “منظمة حماس الإرهابية ستدفع ثمنا باهظا” جراء هذه العملية.

وطالب أدرعي سكان المدن الجنوبية في إسرائيل بالبقاء في مناطق محصنة، كما طلب المتحدث نفسه من سكان قطاع غزة البقاء في منازلهم.

وأضاف أدرعي في منشور على موقع “إكس” (تويتر)، أن “الجيش سيدافع عن سكان دولة إسرائيل”. وفي وقت لاحق، السبت، أعلن الجيش الإسرائيلي إنه يعمل على ضرب أهداف تابعة لحماس في غزة.

وأفادت نجمة داود الحمراء (خدمة الإسعاف الإسرائيلية) بمقتل امرأة إسرائيلية جراء صاروخ انطلق من قطاع غزة، بحسب رويترز.

وجاءت الضربات الإسرائيلية بالتزامن من إعلان وزير الدفاع، يوآف غالانت، موافقته على استدعاء قوات احتياط عسكرية.

وقال غالانت إن حركة حماس ارتكبت “خطأ فادحا” بشن هجوم مفاجئ على إسرائيل بهجمات صاروخية والتسلل إلى البلدات الواقعة على الحدود مع قطاع غزة.

وأضاف أن “جنود الجيش الإسرائيلي يقاتلون العدو في جميع مواقع التسلل. دولة إسرائيل ستنتصر في هذه الحرب”.