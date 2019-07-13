دولة عربية تنفي استحداث ” وزارة للسعادة ” بها

بعد التصريحات التي أدلى بها ” طارق الرفاعي ” مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة في مصر خلال اليومين الماضيين في مقابلة تليفزيونية له أفادت عن توجه الحكومة المصرية لإنشاء ” وزارة للسعادة ” في القريب العاجل .

خرج مصدر بالحكومة لنفي هذا التصريح وإنه لا مساس له من الصحة وأن هدف كل الوزارات فى الحكومة هو إسعاد المواطنين وتقديم الخدمات لهم .

وأكد المصدر أن رد الدكتور ” طارق الرفاعي ” كان على السؤال الموجه له بخصوص جودة الخدمات وتواصل الموظفين مع المواطنين وجائزة التميز الحكومي في أداء الخدمات مثل الإمارات .

وكان مدير منظومة الشكاوى الحكومية قال في فيديو متداول إن هناك تعاونا كبيرا تجريه مصر مع دولة الإمارات العربية المتحدة لنقل تجربة ” وزارة السعادة ” الإماراتية إلى مصر والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأن ما يؤرق الحكومة حاليا هو كيفية زيادة تعزيز معدل ثقة المواطن بالحكومة وأجهزتها المختلفة .. مع بحث كيفية الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووفقا للمؤشر العالمي للسعادة في عام 2019 فقد جاءت مصر في المركز الـ 137 عالميا متراجعة قرابة 15 مركزا عما كانت عليه عام 2018 .