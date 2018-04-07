رئيس هيئة الترفيه السعودية : مدننا الكبرى ستصبح مثل أي مدن عالمية

قال أحمد الخطيب، رئيس هيئة الترفيه في السعودية، إن مجتمع بلاده منفتح جدا وأن مدن المملكة ستكون مثل أي مدن عالمية، وذلك في تعليق على الجهود التي تبذلها الهيئة ضمن رؤية 2030 والتي كان آخرها إعلان شركة AMC عن فتح أول دار عرض سينمائية في السعودية، الشهر الجاري.

جاء ذلك في مقابلة للخطيب مع الزميل ريتشارد كويست لـCNN حيث قال في رد على سؤال حول الصعوبات المجتمعية التي قد تواجه مثل هذه المشاريع في السعودية: “لدينا مجتمع منفتح جدا، لدينا الملايين من الأشخاص يسافرون للترفيه والذهاب للمسارح لمشاهدة العروض والسينما بالإضافة إلى ذلك 70 في المائة من الـ30 مليون سعودي هم تحت سن الـ30 عاما وعليه يتطلعون لخيارات السعادة والترفيه، ومن السهل علينا تطبيق كل فعاليات الترفيه في 2017 ومطلع 2018 وأغلب هذه الفعاليات إن لم يكن كلها بيعت بالكامل..”

وتابع قائلا: “في العام 2017 كان لدينا 2200 فعالية ترفيه حضرها أكثر من 9 ملايين شخص وجلبنا مختلف أنواع العروض والعام الجاري سيكون هناك عرض لسيرك دي سو لاي في الرياض والعديد من العروض الأخرى القادمة، وأعتقد أن الأمور تسير للأمام بصورة جيدة جدا والناس يتقبلون كل ما نقوم به واعتقد أن الرياض وجدة والمدن الكبرى في السعودية ستكون مثل أي مدينة عالمية أخرى..”

وأضاف: “ذلك جزء من رؤية 2030، فنحن نخطط لبناء مجتمع نابض بالحياة واقتصاد مزدهر، ونريد الاستفادة من إنفاق السعوديين خارج البلاد والمقدر بـ20 مليار دولار سنويا تقريبا، يتم انفاقها على الترفيه والسياحة، وعليه نحن نخطط لتنويع اقتصادنا وجلب السعادة لبلدنا بالإضافة إلى خلق فرص عمل وهذه الأمور نركز عليها..”