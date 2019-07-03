رجل يفجر نفسه بعد محاصرته من الأمن في العاصمة التونسية

أعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها مساء أمس الثلاثاء القضاء على الإرهابي الهارب ” أيمن السميري ” البالغ من العمر 23 عاما بعد أن تمت محاصرته إثر عملية مطاردة بحي ” الانطلاقة ” بالعاصمة حيث قام الإرهابي بتفجير نفسه بحزام ناسف .

وأوضح الناطق الرسمي بإسم وزارة الداخلية ” سفيان الزعق ” أن قوات الأمن نجحت في تحديد مكان الإرهابي المطلوب أيمن السميري وأن الإرهابي فجر نفسه خلال المطاردة بحزام ناسف كان يرتديه .

وأكد عدم تسجيل أية خسائر بشرية أو وقوع إصابات خلال العملية .

وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت بيانا يوم الإثنين الماضي يتعلق بالإرهابي أيمن السميري دعت خلاله المواطنين إلى الإبلاغ عنه عند مشاهدته أو الحصول على معلومات تخص هذا الإرهابي الخطير لتورطه في التفجيرين الأخيرين الذين وقعا يوم الخميس الماضي في وسط العاصمة تونس .