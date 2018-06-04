ردا على طلب سحب قواتهم… مسؤول ايراني: “على روسيا ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا”!

انتقد نائب وزير الخارجية الإيراني، حسين شيخ الإسلام، الأحد، روسيا بشدة بسبب دعوتها خروج القوات الأجنبية، بما فيها الميلشيات الإيرانية، من سوريا داعياً موسكو إلى احترام “إرادة وسيادة سوريا”، حسب تعبيره.

وبحسب ما نقله موقع “نامه نيوز” الإيراني، قال شيخ الإسلام إن إيران “ضحت” وخسرت من قواتها في سوريا “من أجل أمن إيران” وليس من أجل جني الأموال”.

وأضاف: “سوريا هي الوحيدة التي لها الحق أن تقرر من يبقى على أراضيها ومن الذي عليه الخروج، وليست روسيا من تقرر. على روسيا ألا تتدخل في الشؤون الداخلية لسوريا”.

من ناحية أخرى، نفى الجيش الإيراني، أمس الأحد، انسحاب قواته وقوات حزب الله اللبناني من الجنوب السوري، مشددا على قوة العلاقات الإيرانية السورية.

ذكر الموقع الإلكتروني العبري «واللا» أن مستشار رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، العميد مسعود جزائري، نفى تقارير تشير إلى انسحاب قوات إيرانية وقوات شيعية من الجنوب السوري، مؤكدا على أن هذه القوات متواجدة في سوريا بِناء على طلب الرئيس بشار الأسد، بدعوى أن العلاقات السورية الإيرانية في قمتها.

وأشار الموقع الإسرائيلي إلى أن ثمة تقارير خرجت في الأيام القليلة الماضية تؤكد خروج القوات الإيرانية وقوات حزب الله اللبناني من الجنوب السوري، بناء على تفاهمات إسرائيلية – روسية، في وقت تضاربت الأنباء حول هذا الأمر، حيث خرج الرئيس السوري ليؤكد أنه لا توجد قوات إيرانية في بلاده، إنما مجموعة من الخبراء والاستشاريين فحسب.