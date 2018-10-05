رد قوي من محمد بن سلمان على ترامب: “السعودية موجودة قبل الولايات المتحدة”… فيديو

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي لـ “بلومبيرغ”: سنطرح أرامكو بحلول بداية 2021، موضحاً أن قيمة أرامكو لا تقل عن تريليوني دولار.

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وأضاف ولي العهد السعودي أنه تربطنا بـ ترامب علاقة عمل مميزة، مشيراً إلى أن السعودية تشتري الأسلحة من أميركا ولا تأخذها مجاناً.

وشدد الأمير محمد بن سلمان على أن السعودية لن تدفع مقابل أمنها.

وقال محمد بن سلمان في حواره مع بلومبيرغ: “السعودية كانت موجودة قبل الولايات المتحدة الأميركية، إنها موجودة منذ عام 1744، أعتقد قبل أكثر من 30 عاماً من وجود الولايات المتحدة الأميركية.”

وتابع: “في تقديري، وأعتذر إذا أساء أحد فهم ذلك أن الرئيس باراك أوباما خلال فترة رئاسته التي دامت 8 أعوام قد عمل ضد أغلب أجندتنا ليس فقط في السعودية، وإنما في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة عملت ضد أجندتنا، فإننا كنا قادرين على حماية مصالحنا. وقد كانت النتيجة النهائية هي أننا نجحنا، وفشلت الولايات المتحدة الأميركية في ظل قيادة أوباما، على سبيل المثال في مصر.”

واضاف: “لذلك فإن السعودية تحتاج إلى ما يقارب ألفي عام لكي ربما تواجه بعض المخاطر. لذلك أعتقد أن ذلك غير دقيق”.