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شاهد .. اشتباكات بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي

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تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو من الأحداث التي شهدها مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء خلال الجلسة التي ناقشت مقترح قانون العفو الشامل .

حيث نشبت مشاجرة تطورت إلى ضرب وتشابك بالأيدي بين عدد من النواب من بينهم النائب محمد المطير وخليل أبل وخالد العتيبي وفيصل الكندري .

مما دفع حرس المجلس بإخراج المواطنين من القاعة ومحاولة التفريق بين النواب ومحاولة السيطرة على الوضع .

وأمر رئيس مجلس الأمة الكويتي ” مرزوق الغانم ” برفع الجلسة لإنهاء حالة التوتر إخلاء القاعة من الجماهير وعدم استخدام الضرب من قبل حرس المجلس .

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