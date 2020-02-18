شاهد .. اشتباكات بالأيدي بين نواب مجلس الأمة الكويتي

تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي صورا ومقاطع فيديو من الأحداث التي شهدها مجلس الأمة الكويتي اليوم الثلاثاء خلال الجلسة التي ناقشت مقترح قانون العفو الشامل .
حيث نشبت مشاجرة تطورت إلى ضرب وتشابك بالأيدي بين عدد من النواب من بينهم النائب محمد المطير وخليل أبل وخالد العتيبي وفيصل الكندري .
مما دفع حرس المجلس بإخراج المواطنين من القاعة ومحاولة التفريق بين النواب ومحاولة السيطرة على الوضع .
وأمر رئيس مجلس الأمة الكويتي ” مرزوق الغانم ” برفع الجلسة لإنهاء حالة التوتر إخلاء القاعة من الجماهير وعدم استخدام الضرب من قبل حرس المجلس .
ما حدث اليوم من رئيس وحرس #مجلس_الأمة مستفز وخاطئ تجاه المواطنين الحاضرين #جلسة_العفو .
وأحمد الله القدير أنه لم تقع إصابات بحسب علمي أو يسقط أحد من فوق المدرج، حفظ الله #الكويت من كل مكروه 🇰🇼 pic.twitter.com/AaMQnz8T2I
— أسامة الشاهين (@OALSHAHEEN) February 18, 2020