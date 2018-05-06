شاهد… الحريري يقف مع المواطنين منتظرا دوره للادلاء بصوته في الانتخابات!

ادلى رئيس ​مجلس الوزراء اللبناني​ ​سعد الحريري​ بصوته في ​الانتخابات النيابية​ وذلك في مدرسة شكيب ارسلان في دائرة بيروت الثانية.

وكان لافتا وقوف الحريري مع المواطنين وانتظاره دوره للادلاء بصوته وعند سؤاله من احد الصحفيين ان كان يعتبر ذلك سوء تنظيم اجاب: “في امريكا وفرنسا ينتظرون عادي”.

وكانت قد بدأت صباح اليوم الأحد عملية الاقتراع في مختلف المناطق اللبنانية، تمهيداً لانتخاب برلمان جديد هو الأول منذ 9 أعوام.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها عند السابعة صباحاً (04.00 بتوقيت غرينتش) أمام الناخبين البالغ عددهم، بحسب لوائح الشطب 3,7 مليون شخص، على أن تتواصل عملية الاقتراع حتى السابعة مساء، ليبدأ بعدها ظهور النتائج تباعاً.