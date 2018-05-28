شاهد… الحوثي يعترف بخسارة ميليشياته في الحديدة ولكن!

اعترف زعيم الميليشيات الانقلابية في اليمن، عبد الملك الحوثي، بالهزائم التي تتعرض لها ميليشياته في جبهة الساحل الغربي، وقال إن “أي تراجع لأسباب موضوعية لا يعني نهاية المعركة”.

وظهر زعيم الحوثيين في خطاب متلفز، بثته قناة “المسيرة” التابعة لجماعته، مساء الأحد، ليتحدث عن تطورات المعارك، بالتزامن مع التقدم الميداني المتسارع لقوات الشرعية اليمنية، بإسناد من تحالف دعم الشرعية في اليمن، وووصولها على بعد 18 كم من مدينة الحديدة.

وأضاف الحوثي، أن “سقوط بعض المحافظات في الجنوب أثبت ذلك”، في تلميح إلى مصير مشابه لميليشياته الانقلابية في معركة تحرير المحافظات الجنوبية خلال عامي 2015 و2016، وناشد أتباعه بعدم الفرار من جبهات القتال.

وأشار إلى أن الاختراقات في الخط الساحلي قابلة للاحتواء والسيطرة عليها، بحسب تعبيره.