الصفحة الرئيسية أخبار سياسية العالم العربي شاهد.. السيسي: “سبب ما يحدث في سوريا هو اهلها”

شاهد.. السيسي: “سبب ما يحدث في سوريا هو اهلها”

بواسطة -
1 146
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن من لا يمتلك جيشا وطنيا وسلاحا عصريا لا يملك أمنا، مؤكدا أن السوريين هم سبب تدمير بلادهم.

وأكد السيسي، خلال كلمته على هامش الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، اليوم الأحد، على أن ما يحدث في سوريا الآن السبب الرئيسي فيه هم أهلها الذين أشعلوا الموقف وتسببوا في سقوط بلدهم، مشددا على عدم المساس بمؤسسات البلد، كون ذلك يؤدي إلى سقوط أي وطن.

وأضاف الرئيس المصري أن بلاده “ملتزمة بالموقف العربي الموحد بشأن رفض التدخل في سوريا”، مشيرا إلى “قرار الجامعة العربية التي أدان التوغل التركي في شمال سوريا”.

وعقد مجلس جامعة الدول العربية، يوم أمس السبت، اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية برئاسة العراق، لمناقشة التوغل التركي في الأراضي السورية، وأدان البيان العملية التركية معتبرين إياها عدوانا واحتلالا لأراضي دولة عربية.

تعليق واحد

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.