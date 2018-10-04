شاهد… “العربية” تفتح النار على ترامب: “ابن ابيه المدلل”

ربما هي المرة الاولى التي تهاجم فيها قناة “العربية” الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث فندت في تقرير جديد تحت عنوان “ترمب ابن مدلل لأبيه” قصة ثرائه.

وبحسب التقرير فإن قصة دونالد ترامب الملياردير الذي صنع نفسه بنفسه ما هي الا قصة خيالية صنعها ترامب ليسوق نفسه بتطريقة تروق للمستهلكين الامريكيين ومن ثم للناخبين.

ونقلت العربية تقريرها عن تحقيق نشرته صحيفة النيويورك تايمز والذي قال ان ترامب اخذ قرضا بقيمة 60 مليون دولار من والده وخصل على هدايا منه تفوق فيمتها الـ 400 مليون دولار وان قسما كبيرا منها حصل عليه ترامب وهو في الثالثة من عمره حيث اصبح مليونيرا وهو ما زال طفلا.