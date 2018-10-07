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شاهد… بولا يعقوبيان عن جبران باسيل: “وغد كبير” و “سمير صفير وغد صغير”!

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بولا يعقوبيان وجبران باسيل

بولا يعقوبيان وجبران باسيل

ردّت النائبة اللبانية بولا يعقوبيان على كلام الملحّن سمير صفير واصفة إيّاه بـ”الحقير” و”الوغد صغير يشغّله وغد كبير”، قاصدة بذلك وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، على حدّ قولها.

وفي مقابلة مع الإعلامي جورج صليبي على تلفزيون “الجديد”، قالت يعقوبيان: “أحد الملحنين القريبين من العهد قال إن إحداهنّ أجرت مقابلة مع العقيد معمر القذافي في ليبيا، فقال لهم القذافي اتركوا لي المضيعة. أنا سأتقدّم بدعوى قضائية”.

وأضافت، واصفة هذه الجماعة بـ”الحقيرين”: “هذا الوغد الصغير الذي يشغّله وغد كبير لتنفيذ أعماله القذرة لأن ‘بريستيجه’ لا يسمح له بفعل ذلك بنفسه”.

وتابعت قائلة: “أنا أصل بكلامي الى جبران باسيل، وما عندي مشكلة. فأهم مقام هو مقام الناس، فهل من يدافع عن مقام الناس؟”.

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