شاهد ردة فعل الشيخ تميم بعد ان شكره ترامب على الاموال والوظائف!

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن شكره لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على توسيع قاعدة “العديد” الجوية العسكرية على حساب بلاده، لكي تستضيف مزيدا من العسكريين الأمريكيين.

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وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال مأدبة عشاء أقامها وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوتشين، على شرف أمير قطر: “أنت حليف عظيم، وساعدتنا بمنشأة عسكرية رائعة (قاعدة العديد) ومطار عسكري لم ير الناس مثيلا له منذ وقت طويل”.

وأضاف ترامب، مخاطبا الشيخ تميم ووفده: “وحسبما أفهم، تم خلال ذلك استثمار 8 مليارات دولار، والحمد لله كانت أغلبها من أموالكم وليس أموالنا. وبالحقيقة، الأمر أفضل من ذلك، حيث كانت كلها من أموالكم”.

من جانبه قال الشيخ تميم: “تقدر شراكتنا الاقتصادية هذا العام بمائة وخمسة وثمانين مليار دولار هو رقم نعتزم سويا على رفعه وهو قد خلق بالفعل اكثر من نصف مليون وظيفة للامريكيين”.

وتابع الشيخ تميم “وفي قطر تعد امريكا هي المصدر الاول للواردات ويجب ان نكون جميعا سعداء وخاصة السيد الرئيس ان هناك عجز تجاري بين بلدينا لصالح الولايات المتحدة”.