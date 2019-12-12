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شاهد .. عبد العزيز بوتفليقة يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية الجزائرية

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تمكن الرئيس الجزائري السابق ” عبد العزيز بوتفليقة ” من الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الجزائرية التي انطلقت اليوم الخميس لاختيار رئيس جديد للبلاد .

وذلك عن طريق التصويت بالوكالة من خلال شقيقه ” ناصر بوتفليقة ” وفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية كونه مواطنا جزائريا يتمتع بحقوقه الوطنية .

حيث رصدت كاميرات الصحافيين بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة الناخب الخاصة بالرئيس المستقيل بحوزة شقيقه من أجل التصويت بمدرسة البشير الإبراهيمي بحي الأبيار بالعاصمة .

وصرح ناصر بوتفليقة للصحفيين بعد خروجه من مكتب الاقتراع أن شقيقه عبد العزيز وكله بالاقتراع نيابة عنه في الانتخابات وأنه يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية .

وتقدم 5 مرشحين للتنافس على كرسي قصر المرادية الجمهوري وهم رئيسا الوزراء السابقان ” علي بن فليس ” رئيس حزب طلائع الحريات و ” عبد المجيد تبون ” .. وكذلك ” عبد العزيز بلعيد ” رئيس جبهة المستقبل و ” عبد القادر بن قرينة ” رئيس حركة البناء الوطني .. إضافة إلى ” عزالدين ميهوبي ” وزير الثقافة الأسبق من التجمع الوطني الديمقراطي .. وكلهم ارتبطوا سابقا بصلات وثيقة مع بوتفليقة سواء عبر المشاركة في دعمه أو عبر تقلد مناصب رسمية .

 

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