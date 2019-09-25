شاهد .. كيف تم الإعداد لاغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى بواسطة ” القناصة “

عرض الإعلامي المصري ” عمرو أديب ” في برنامجه الحكاية والمذاع على قناة ” mbc مصر ” مقطع فيديو يتضمن اعترافات وإفادات لمجموعة من الإرهابيين الذين تم القبض عليهم مؤخرا .

وجاءت اعترافات الإرهابيين ” أحمد إمام نجم ” و ” محمود هاني قبلان ” بالتخطيط لمحاولة اغتيال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في استراحته بالمعمورة باستخدام القناصة .

وتحدث أحمد محمد إمام نجم في اعترافاته بمقطع الفيديو حول إنضمامه إلى تنظيم الإخوان المسلمين بعد ثورة يناير 2011 ومشاركته في اعتصام رابعة بعد عزل الرئيس المصري الراحل ” محمد مرسي ” .

وأضاف إنه شارك في دورات للتدريب على استخدام السلاح الآلي ورصد الأهداف بعد انضمامه إلى تنظيم لواء الثورة الإخواني .. وإنه تم تكليفه بالمكوث في شقة بمنطقة المعمورة في محافظة الإسكندرية من أجل رصد استراحة رئاسة الجمهورية هناك .

وذلك من أجل قيام شخص من القناصة باغتيال الرئيس السيسي وقت تردده على استراحة المعمورة .

وأشار محمود هاني قبلان إلى أنه تدرب في سوريا بإنضمامه إلى تنظيم القاعدة واشترك في عمليات عسكرية هناك .

وعاد إلى مصر عام 2014 واشترك في رصد عدد من الشخصيات الهامة وأعمالا للعنف ضد الجيش والشرطة .

وكان يجهز لعملية اغتيال الرئيس المصري من داخل إحدى الشقق السكنية المواجهة لاستراحة المعمورة .

وعرض برنامج ” الحكاية ” فيديو للشقة المستخدمة في مراقبة استراحة المعمورة والتي تبعد عنها مسافة كيلو ونصف في محاولة لاغتيال الرئيس السيسي .. بالإضافة إلى الأجهزة والكاميرات التي استخدمت في عملية المراقبة .