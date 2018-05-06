شاهد… لبنانية تشكو وزير الداخلية للحريري: “كذَّب علينا”

خلال توجه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى مركز الاقتراع للادلاء بصوته، في الانتخابات النيابية، قامت مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة باستوقافه شاكية وزير الداخلية نهاد المشنوق الذي لم يف بوعده، حسب قولها.

وطالبت سيلفانا اللقيس الحريري بإقرار بند مخصص لتجهيز أماكن خاصة لكبار السن والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد أن المشنوق لم يف بوعده سابقا وقالت: “المشنوق كذّب علينا سابقا”، وبدوره، وعدها الرئيس الحريري أنه سيهتم شخصيا بالأمر وأن أي انتخابات مستقبلية سيتم تأمينها “لينتخبوا بكرامة” ووعد أن هذه الخطوة من أهم الإصلاحات الواجب تنفيذها.