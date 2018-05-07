شاهد… مارسيل غانم: “للاسف لعنة التاريخ والجغرافيا لا تصلحها الانتخابات”

ضمن تغطيته لنتائج الانتخايات البرلمانية في لبنان، قدم الاعلامي مارسيل غانم، عبر شاشة تلفزيون الـ “ام تي في”، مقدمة نارية عن القانون الانتخابي والنتائج المرتقبة.

ووصف غانم قانون الانتخابات بأنه جيد في الفكرة وسيء في التنفيذ وتابع ان المليارات التي صرفت تخطت ميزانية انتخابات نصف دول الاتحاد الاوروبي مجتمعة.

واضاف: “لقد قالوا لنا انها انتخابات لكنها تسوية من نوع اخر لاستكمال الصفقات ولارضاء الدفيعة فهنيئا لكم بمجلس من المتولين الذي قد لا يفقه بعضهم الابجدية ولكن اين المشكلة طالما ان حفنة من المال تشتري بعض الضمائر وفي النهاية قرش المجلس مبروك ويعود اطنانا على اصحابه”.

ثم تساءل: “كيف سيبرر مبدعو التشريع فوز نائب بـ 200 صوت وسقوط قيادي على عتبة حاصل من 10000 صوت وماذا سيشبه هذا المجلس الذي يعيد هامات العصر البائد الى مقاعد ساحة النجمة”.

وختم غانم كلامه: “للاسف لعنة التاريخ والجغرافيا لا تصلحها الانتخابات”.