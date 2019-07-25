صحفي تركي يقرر التنازل عن جنسيته بسبب أردوغان

ذكرت صحيفة ” زمان ” التركية عن قرار الصحفي التركي الشهير ” أحمد نسين ” بتنازله وتخليه عن جنسيته التركية احتجاجا على غياب حرية الصحافة في بلاده في خطوة قد تكون هي الأولى من نوعها في تركيا .

حيث أعلن الصحفي الذي اشتهر بمقالاته المنتقدة للنظام والكاشفة عن خفايا ” الانقلاب المدبر ” بأنه سيتقدم اليوم بطلب للسلطات التركية من أجل التخلي عن الجنسية التركية اعتراضا على تضييق الخناق على الصحفيين في البلاد .

وأضاف نسين عبر حسابه على موقع ” تويتر ” أنه لم يتمكن من الحصول على جواز سفر إلى الآن على الرغم من أن المحكمة برأت ساحته من تهمة دعم تنظيم إرهابي في قضية صحيفة ” أوزجور جوندام ” .

حيث كان يحاكم برفقة كل من ” أرول أوندر أوغلو ” و ” شابنام كورور فنجانجي ” بتهمة الترويج لتنظيم إرهابي على خلفية مشاركتهم في حملة تولي رئاسة تحرير صحيفة ” أوزجور جوندام” بالتناوب واعتقلتهم السلطات التركية ليوم واحد .. غير أن المحكمة قضت ببراءته في السابع عشر من شهر يوليو الجاري .