عشرات القتلى والجرحى في قصف أميركي لمواقع ميليشيا حزب الله العراقي

شنت القوات الأميركية سلسلة غارات الأحد، على قواعد تابعة لميليشيا عراقية موالية لإيران، ما أسفر عن مقتل العشرات بعد يومين من هجوم صاروخي أدى إلى مقتل أميركي في العراق.

وبحسب المعلومات الاولية فإن عدد الاصابات بلغ 41 إيرانيا و25 من عناصر الحشد الشعبي العراقي.

وبعد ساعات قليلة من هذه الغارات، قال مسؤول أمني عراقي مساء الأحد، وفقا لفران برس، إنّ “اربعة صواريخ كاتيوشا سقطت مساء في محيط قاعدة التاجي (…) التي تضم جنودا أميركيين من دون أن تسفر عن ضحايا”.

وتأتي الغارات على قواعد ومخازن أسلحة تابعة لكتائب حزب الله العراقي عند الحدود العراقية السورية، بعد شهرين من تسجيل تصاعد غير مسبوق على مستوى الهجمات الصاروخية التي تستهدف مصالح أميركية في العراق، حيث اندلعت انتفاضة على النخبة الحاكمة والتدخل الإيراني في الشؤون العراقية.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان إنّ الغارات تهدف إلى “إضعاف قدرات كتائب حزب الله على شن هجمات مستقبلا”.

ومنذ 28 أكتوبر، سجّل 11 هجوما على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أو دبلوماسيين أميركيين، وصولا إلى استهداف السفارة الأميركية الواقعة في المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا في بغداد.

وأسفرت أول 10 هجمات عن سقوط قتيل وإصابات عدة في صفوف الجنود العراقيين، إضافة إلى إضرار مادية، غير أنّ هجوم الجمعة مثّل نقطة تحوّل.