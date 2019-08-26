غارات إسرائيلية على مواقع للجبهة الشعبية في لبنان

أفادت مواقع اخبارية لبنانية، فجر الاثنين، بوقوع غارات إسرائيلية على مواقع في منطقة قوسايا بمنطقة البقاع شرق لبنان.

وقد تم نشر مقطع فيديو قيل انه للمضادات الأرضية اثناء اعتراضها الغارات الإسرائيلية على موقع الجبهة الشعبية في قوسايا في البقاع الأوسط.