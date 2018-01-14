فيديو الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني… ناشطون يتساءلون: “كيف محتجز ومعه هاتفه ومصور؟”
اثار الفيديو الذي ظهر فيه الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني وهو يعلن فيه انه محنجز في الامارات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد تساءل كثيرون كيف انه محتجز وما زال هاتفه معه بالاضافة الى وجود شخص اخر يقوم بتصويره وتمكنه من نشره على الانترنت.
هذا ولم يستبعد البعض ان يكون الامر مخطط من قطر وانه تم تسجيل الفيديو تحت الاكراه.
يذكر ان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قال في الفيديو، الذي تم تداوله منذ قليل: ” “الحين انا متواجد في أبو ظبي في ضيافة الشيخ محمد لكنه ليس في وضع الضيافة وإنما في وضع حجز ” واضاف: ” “إذا حدث لي شيء فأهل قطر بريئون منه”.
عندما يمر بلدك في مرحلة صعبة او موسم مذموم بسبب نظامه الغشوم ، وتستعين بجهة خارجية او دولة اجنبية ، عالمية او إقليمية ، عربية او أعجمية ……. فاعلم انهم لا يساعدوك لأجل سواد عيونك ، انما هناك ثمن معلوم عليك ان تدفعه ، او أجندة يجب ان تلتزم بها ، والا يا ويلك …….. فرحم الله من نهض بجناح ( جناحه الخاص ) او استسلم فاراح !!!
وعلى ذلك ليس لدي خطط جاهزة للقيام باي انقلاب على نظام الحكم في بلدي او انظمة الحكم في البلدان المجاورة الشقيقة ، اعتمادا على جهات خارجية ، مادام الثمن المعلوم غالي جداً ، لكن هذا لا يعني السكوت او عدم تحويل حياة كل سياسي فاسد ظلوم غشوم الى جحيم وشؤم محتوم .