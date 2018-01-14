فيديو الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني… ناشطون يتساءلون: “كيف محتجز ومعه هاتفه ومصور؟” أخبار سياسية

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اثار الفيديو الذي ظهر فيه الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني وهو يعلن فيه انه محنجز في الامارات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تساءل كثيرون كيف انه محتجز وما زال هاتفه معه بالاضافة الى وجود شخص اخر يقوم بتصويره وتمكنه من نشره على الانترنت.

هذا ولم يستبعد البعض ان يكون الامر مخطط من قطر وانه تم تسجيل الفيديو تحت الاكراه.

يذكر ان الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني قال في الفيديو، الذي تم تداوله منذ قليل: ” “الحين انا متواجد في أبو ظبي في ضيافة الشيخ محمد لكنه ليس في وضع الضيافة وإنما في وضع حجز ” واضاف: ” “إذا حدث لي شيء فأهل قطر بريئون منه”.