فيديو منسوب ل ” داعش ” يحرض على شن هجمات في تونس

نشر مقطع فيديو منسوبا لتنظيم ” داعش ” يوم أمس الثلاثاء على موقع ” تلجرام ” تحت عنوان ” والعاقبة للمتقين من تونس ” .

ظهر بالفيديو مجموعة مسلحة من عناصر التنظيم يحرضون على شن مزيد من الهجمات في تونس ويؤكدون مبايعتهم لزعيم التنظيم المتطرف أبو بكر البغدادي .

وتضمن الفيديو الذي تبلغ مدته 6 دقائق نصا مرافقا له جاء فيه : ” ما زلنا ماضين على العهد .. ثابتين في قتال ملل الكفر التي تزعم القضاء على دولة الخلافة .. ونجدد بيعتنا لخليفة المسلمين الشيخ المجاهد أبو بكر الحسيني القرشي البغدادي ” .

وحمل الفيديو توقيع ” الدولة الإسلامية – المكتب الإعلامي في تونس ” .. ولا يمكن التحقق مما إذا كان تم التقاط الصور على الأراضي التونسية .

وظهر في الشريط مجموعة من 5 ملثمين يحملون السلاح ، أحدهم يدعى ” أبو عمر التونسي ” قائلا : ” نقول لاخواننا الموحدين في كل مكان اصبروا فإنكم على الحق ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ” .

ووجه رسالة إلى أبو بكر البغدادي قائلا : ” إن جنودك وأبناءك في أرض القيروان (تونس) بخير ونعمة ثابتون على الحق بإذن الله رغم الشدائد والابتلاءات ، فأبشر بما يسرك وإخوانك ” .

وقال ملثم آخر يدعى” أبو خالد التونسي ” : ” التحقوا بإخوانكم المجاهدين ومن عجز عن ذلك فدونكم أعداء الله حولوا أمنهم رعبا وفرحهم حزنا ودونكم رعايا دول الصليب في بلادكم .. اكتموا انفاسهم وحولوا سياحتهم نياحا ” .

ويأتي نشر الفيديو بعد هجومين نفذهما انتحاريان في العاصمة تونس في 27 يونيو الماضي استهدفا قوات أمنية في شارع رئيسي بالعاصمة وفي مركز أمني خلفا قتيلين وتبناهما لاحقا تنظيم ” داعش ” .

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية على إثر ذلك أن ” العقل المدبر” للعمليتين قتل إثر محاصرته من قوات الأمن التي أطلقت عليه النار ففجر نفسه بحزام ناسف كان يرتديه في ” حي الانطلاقة ” بالعاصمة .