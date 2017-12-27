قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة
قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن التنافس الجيواستراتيجي الجاري في المنطقة، يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز المحور العربي، وعموديه الرياض والقاهرة.
وأشار قرقاش، في تغريدة على تويتر، الأربعاء، إلى أن التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده يجب أن يكون عربياً.
أضاف أن هناك محاور إقليمية عدة، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، ما يتطلب وجود رد عربي يدرك أبعاد ما يجري.
وشدد وزير الدولة الإماراتي على أن العالم العربي “لن تقوده طهران أو أنقرة”، بل العواصم العربية مجتمعة.
اذا فليقوده عبيدترمب سيسي او عبيد اللات!
http://www.huffpostarabi.com/2017/04/06/story_n_15848250.html
وهل يقبل قرقاش أو غيره أن تقود تل أبيب العالم العربي؟ أما الشرفاء العرب فلا ولو انطبقت السماء على الأرض
الا يستحق حكام بلاد الاسلام بلا استثناء ان نقول عنهم:
سدد حذاءك للوجوه الغادرة …وابصق على كل الذئاب الداعرة
اعني الطغاة الحاكمين بلادنا…من تل ابيب الام حتى القاهرة
واضف اليهم كل تيس ملتح …. باع الشريعة..لم يبال بآخرة
ما فيهمُ رجل شريف واحد …او حتى حر… لا يباع ويشترى
قد طاطؤوا للكافرين ظهوروهم…وغدوا مطايا..عاهر او عاهرة
نعم يا أبا المنذر هؤلاء الحكام عملاء أمريكا وربيبتها المسماة “بإسرائيل” لهم ولسادتهم ومواليهم في واشنطن ولندن وتل أبيب الخزي والهزيمة والعار. والله أكبر وليخسأ الخاسؤون
او ليقوده ال سلول
او مشخات الخليج ابقار ترامب !!
كلامك صحيح العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة بل يجب ان تقودنا اسرائيل ..