قرقاش: العالم العربي لن تقوده طهران أو أنقرة أخبار سياسية

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قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، إن التنافس الجيواستراتيجي الجاري في المنطقة، يؤكد الحاجة الملحة إلى تعزيز المحور العربي، وعموديه الرياض والقاهرة.

وأشار قرقاش، في تغريدة على تويتر، الأربعاء، إلى أن التنافس الإقليمي على العالم العربي حائط صده يجب أن يكون عربياً.

أضاف أن هناك محاور إقليمية عدة، أطماعها تغطيها الطائفية والحزبية، ما يتطلب وجود رد عربي يدرك أبعاد ما يجري.

وشدد وزير الدولة الإماراتي على أن العالم العربي “لن تقوده طهران أو أنقرة”، بل العواصم العربية مجتمعة.