قرقاش: كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي مهول
قال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إن هناك كما مهولا من “الأخبار الكاذبة” التي يتم تناقلها عن وجود تواصل بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل.
جاء ذلك في تغريدة لقرقاش على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، حيث قال: “كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودي إسرائيلي مهول، فعلا، حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدّق فلا عقل له، والغريب أن مصدر التلفيق مطبّع وتطبيعه موثق.”
وكان قرقاش قد قال في تغريدة سابقة، معلقا على مشروع القرار الذي مررته الجمعية العامة للأمم المتحدة حول القدس، حيث قال: ” تجديد وتأكيد الدعم الدولي للقدس الشريف يضع القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام العالمي، المهم أن نغلّب العمل السياسي الفاعل على محاولات التهييج والاستغلال، الدور الأهم يجب أن يكون فلسطيني وعربي.”
قولوا لهذا القراقوش
هل من وصل به الهوان
الى درجة ان يحلبه ترامب حلب البقرة
يتورع عن الاستخذاء للصهاينة والتطبيع معهم
وخاصة بعد ان افتى لهم بجواز ذلك شيخهم ابن باز ؟!
الحق ان ال سلول ككل عبيد الانجليز والامريكان منذ كانوا
لا يتورعون عن شي في سبيل بقائهم على الكراسي !
و.
.سدد حذاءك للمطايا الرذلّ..من ادمنوا الاذلال..دون تملل
ورثوا الخيانة ساقطا عن ساقط..وسيورثوها لسافل او اسفل