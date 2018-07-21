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قرقاش: لا يمكن استيعاب منع الدوحة مواطنيها من أداء فريضة الحج

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قال وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات الدكتور أنور قرقاش إنه “لا يمكن استيعاب توجّه قطر لمنع مواطنيها من الحج”
وأضاف في تغريدة نشرها عبر حسابه على “تويتر” أن ذلك يعد “استمرارًا لمسلسل الارتباك، والتخبط في إدارة الأزمة، وعدم ثقة في المواطن، وتأكيدًا على أن ما يريده القطري بعيد عن تأزيم الأزمة الذي تمارسه قيادته”

المصدر: erem.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

arabic.cnn.com : قرقاش: لماذا لا يكون أداء فريضة الحج قرار شخصي للمواطن القطري؟

 

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