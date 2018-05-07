لبنان… الاعتداء على تمثال رفيق الحريري احتفالا بالفوز في الانتخابات!

شهدت العاصمة اللبنانية بيروت اشتباكات بين أنصار حزب الله وحركة أمل من جهة، وأنصار تيار المستقبل من جهة أخرى، قبل أن تتدخل قوى الجيش لفك الاشتباكات، إذ عمد أنصار حزب الله إلى رفع أعلامهم وتعليقها فوق تمثال رفيق الحريري وسط بيروت.

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، أنصار “حزب الله” وهم يهتفون “بيروت صارت شيعية”، في إشارة لتقدم لوائح حزبهم في الانتخابات.

يأتي ذلك بعد تراجع “تيار المستقبل” الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي سعد الحريري ليحصد 21 مقعداً؛ إذ خسر 12 مقعداً مقارنة بـالانتخابات الماضية التي حصل فيها على 33 مقعداً.