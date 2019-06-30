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لبنان.. قتيلين في هجوم مسلح على موكب وزير شؤؤن النازحين!

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وزير الدولة صالح الغريب

وزير الدولة صالح الغريب

قتل اثنان من مرافقي وزير الدولة لشؤون النازحين في الحكومة اللبنانية صالح الغريب في إطلاق نار على موكبه وهو في طريقه إلى منطقة قبر شمون بقضاء عاليه.

وقال الغريب في تصريحات للوكالة الوطنية للإعلام “كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وتفاجأنا بوابل من الرصاص.”

وكان وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل كان قرر الغاء زيارته إلى بلدة كفرمتى بعد توتر الأجواء قبل أن ينضم الوزير صالح الغريب إليه في بلدة شملان واتفق الجميع على إلغاء الزيارة وعند مغادرة الغريب وقع إطلاق النار على موكبه.

وأفادت مصادر في الحزب الديمقراطي أن “ما حصل كمين مسلح ومحاولة لاغتيال الوزير جبران باسيل ومن أطلق النار هم عناصر من الاشتراكي لم يعرفوا أن الموكب هو للوزير صالح الغريب”.

ودعا الرئيس اللبناني ميشال عون المجلس الأعلى للدفاع الى اجتماع غدا في قصر بعبدا.

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