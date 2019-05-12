لبنان يعلن الحداد الرسمي يومي الأربعاء والخميس على البطريرك صفير

أُعلن في لبنان الحداد الرسمي يومي الاربعاء والخميس لمناسبة وفاة البطريرك الماروني مار نصرالله بطرس صفير على ان يكون يوم الخميس هو يوم التشييع وتوقف عن العمل في جميع الإدارات العامة والبلديات والمؤسسات العامة والخاصة.

وكان صفير يرقد منذ أيام في العناية الطبية الفائقة في أحد مستشفيات بيروت بعد تدهور حالته الصحية.

ويعد صفير فاعلا أساسيا في التاريخ الحديث للبنان، وعرف عنه مناهضته الشديدة للوجود والهيمنة السورية على لبنان خلال سنوات ماضية، كما كان معارضا لاحتفاظ حزب الله بسلاحه.

وسيسجى جثمان البطريرك الكاردينال صفير لمدة يومين في كنيسة بكركي تمهيدا لإقامة جنازته الخميس في الصريح البطريركي في بكركي.