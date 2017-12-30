مجزرة بحق الكلاب في لبنان ووزير الداخلية يطلب التحقيق أخبار سياسية

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طلب وزير الداخلية والبلديات في الحكومة اللبنانية نهاد المشنوق القيام بالتحقيقات اللازمة مع بلدية الغبيري حول الفيديوهات والصور التي يتم تناقلها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي لعملية تسميم عدد من الكلاب في نطاق البلدية المذكورة، وطلب المشنوق إنجاز التحقيقات بسرعة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان نشطاء قد تداولوا، منذ الخميس، فيديوهات تبين عددا من الكلاب وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة في مشهد مروع، وذلك بعد وضع السم لها.

وعبر السكان عن صدمتهم من الطرق المستعملة في قتل الكلاب، منددين كذلك بالخطر الصحي لهذه العملية، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وردّت بلدية الغبيري على هذا الفيديو، حيث استنكرت في بيان هذا العمل، وقالت “إنه عمل فردي مستنكر ومستهجن قام به عدد من عناصر المفرزة الصحية بمبادرة شخصية دون أية أوامر صادرة عن رئيس المفرزة الصحية المعنية بمكافحة الكلاب الشاردة”.