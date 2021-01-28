أصدرت الرئاسة التونسية بيانا اليوم الخميس أكدت من خلاله على أن الرئيس التونسي ” قيس سعيد ” بحالة صحية جيدة ولم يصبه أي مكروه .

وذلك بعد محاولة تسميمه بإرسال ظرف إلى مقر الرئاسة التونسية يحتوي على مادة ” الريسين ” القاتلة .

وأشار إلى أن مديرة الديوان الرئاسي فتحت الظرف المشبوه وتعكر وضعها الصحي وشعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر .

وخضع عدد من أعوان الرئيس التونسي لفحوصات طبية دقيقة بعد تلقيهم الطرد المسموم الذي كان يستهدف الرئيس والتي يشرف على إجرائها فريقا طبيًا من المستشفى العسكري التونسي .