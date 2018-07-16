محتجون يتجمعون عند مدخل حقل السيبة للغاز بجنوب العراق

قالت الشرطة العراقية ومصادر في قطاع الطاقة، إن نحو 200 متظاهر تجمعوا عند مدخل حقل السيبة للغاز في جنوب العراق، اليوم الاثنين، فيما تتواصل الاحتجاجات والاضطرابات بسبب تردي الخدمات في مدن الجنوب
وأكد مسؤولون في الحقل، أن الاحتجاج لم يؤثر على العمليات في “السيبة” الذي تديره شركة كويت إنرجي
#IraqProtests
حرق صورة الخميني في البصرة
هذه رسالة الى الاحزاب التابعة لإيران سيقوم الشعب العراقي بحرق كل من باع العراق pic.twitter.com/EScHvEejCY
— Mzahem Alshamry (@MzahemAlshamry) July 16, 2018
المصدر: erem.com
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