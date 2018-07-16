الصفحة الرئيسية أخبار سياسية محتجون يتجمعون عند مدخل حقل السيبة للغاز بجنوب العراق

محتجون يتجمعون عند مدخل حقل السيبة للغاز بجنوب العراق

بواسطة -
0 12

قالت الشرطة العراقية ومصادر في قطاع الطاقة، إن نحو 200 متظاهر تجمعوا عند مدخل حقل السيبة للغاز في جنوب العراق، اليوم الاثنين، فيما تتواصل الاحتجاجات والاضطرابات بسبب تردي الخدمات في مدن الجنوب
وأكد مسؤولون في الحقل، أن الاحتجاج لم يؤثر على العمليات في “السيبة” الذي تديره شركة كويت إنرجي

المصدر: erem.com

المزيد عن هذا الموضوع على الروابط التالية:

erem.com : شاهد.. حرق صورة الخميني في البصرة العراقية

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.