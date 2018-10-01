محمد بن سلمان يعود الى السعودية بعد زيارة قصيرة الى الكويت

غادر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الكويت، مساء الأحد عقب زيارة قصيرة التقى خلالها أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في قصر بيان. واكد الأمير محمد بن سلمان على تعزيز العلاقات مع الكويت، مشيرا إلى روابط تاريخية تجمع البلدين.

وفي وقت سابق من مساء الأحد، وصل الأمير محمد بن سلمان إلى الكويت في زيارة رسمية.

وكان ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في مقدمة مستقبلي الأمير محمد بن سلمان في المطار.

وبحث الأمير محمد بن سلمان مع أمير الكويت وعدد من المسؤولين، العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وتطرقت الزيارة إلى المزيد من التنسيق حول أسعار النفط لدعم استقرار السوق.

وفي وقت لاحق، غادر الأمير محمد بن سلمان، الكويت عقب انتهاء الزيارة.

وبعث ولي العهد السعودي برقية شكر إلى أمير دولة الكويت جاء فيها: “يسرني وأنا أغادر بلدكم الشقيق أن أبعث لسموكم الكريم خالص الشكر والتقدير على ما لقيته والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال. صاحب السمو : لقد أتاحت لي هذه الزيارة فرصة اللقاء بسموكم ، وسمو ولي العهد، ومسؤولي دولة الكويت الشقيقة، وبحث ما من شأنه تعزيز روابط الأخوة القائمة بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يحقق مصالحهما في المجالات كافة. كما أكدت عمق العلاقات التاريخية التي ربطت وتربط بين البلدين الشقيقين في ظل قيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموكم الكريم. سائلاً المولى عز وجل لسموكم الكريم دوام الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق مزيد التقدم والازدهار.. وتقبلوا فائق تحياتي وتقديري”.