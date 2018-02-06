مذيعة مصرية تعتذر عن وصف سلطنة عمان بـ”الإمارة الصغيرة”

اعتذرت المذبعة المصرية أماني الخياط للشعب العماني على الهواء عن وصفها سلطنة عمان أمس بـ”الإمارة”، قائلة: “سلطنة عمان دولة مهمة في شبة الجزيرة العربية تحتل المكانة الثالثة من حيث المساحة، وهي دولة كبيرة ولا نقصد بأي حال من الأحوال أن نتعامل معه بشكل مختلف”.

وأضافت “الخياط”، خلال برنامج “بين السطور”، المذاع على فضائية “أون لايف”، اليوم الإثنين: “اللي زعلوا من وصفها بالإمارة حقهم علي، والعلاقة التي تربطنا بعمان ليست وليدة اللحظة، وعلاقة تاريخية”.

وأوضحت أن عمان دولة ذات حضارة، وحضارتها كانت من موقعها الجغرافي المتميز الذي جعلها نقطة مضيئة في الخليج وعلى حركة التجارة القديمة وارتباطها بالهند.

يذكر أن مقدمة البرنامج قالت عن السلطنة إنها إمارة صغيرة في منطقة الخليج العربي، ونشرت خريطة غير صحيحة للسلطنة، وقد اعتذرت في حلقة أمس عن تلك المغالطات.