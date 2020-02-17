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مسئول فلسطيني يكشف عن مخاوفه من تكرار سيناريو مقتل ياسر عرفات مع الرئيس محمود عباس

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خرج ” محمود الهباش ” قاضي قضاة فلسطين والمستشار الديني السابق للرئيس الفلسطيني ” محمود عباس ” بتصريحات صحفية له بتصريحات صحفية له اتهم فيها إسرائيل بسعيها من أجل إزاحة عباس من المشهد السياسي .

كما أعرب عن مخاوفه إزاء تكرار ما حدث للرئيس الفلسطيني الراحل ” ياسر عرفات ” بقتله مع الرئيس محمود عباس .. فقال : ”  نخشى أن يتكرر مع الرئيس أبو مازن سيناريو قتل الرئيس الراحل ياسر عرفات فهناك تهديد صريح بالقتل للرئيس عباس ” .

وأرجع السبب من وراء تلك المخاوف إلى ما أدلى به ” داني دانون ” مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بأن بقاء الرئيس محمود عباس في منصبه يشكل عائقا أمام تحقيق السلام وهوما اعتبرته القيادة الفلسطينية تهديدا مباشرا لعباس .

وعلق محمود الهباش على ذلك قائلا : ” إن العالم أجمع رأى وسمع التهديد الإسرائيلي الصريح لأبي مازن في مجلس الأمن الدولي .. لكن الرئيس مصر أن يعيش في الخندق ذاته مع الشعب الفلسطيني ” .

وأضاف : ” القيادة الفلسطينية ستعمل على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي وللأمم المتحدة من أجل منع تمرير صفقة القرن الأمريكية التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء وتخطت القانون الدولي ” .

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