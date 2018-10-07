مسرحيه_جمال_خاشقجي يتصدر تويتر بعد تسريب انباء عن مقتله

تصدر هاشتاغ #مسرحيه_جمال_خاشقجي على موقع تويتر، اليوم الاحد، وذلك بعد التسريبات التركية التي تحدثت عن مقتله داخل القنصلية السعودية في اسطنبول.

فقد شكك كثيرون من المغردين السعوديين في الرواية التي تم تسريبها مؤكدين ان الامر لا يعدو كونه مسرحية.

فقد كتب سعد جبار: “خاشقجي شابت لحيته في الدوائر السياسية السعودية؛ حيث عمل بسفارتيّ المملكة في واشنطن ولندن،ومستشار لرئيس الاستخبارات السابق تركي الفيصل،ويعرف كيف تتعامل الدولة مع مُعارضيها..

ولو كان عنده شك ولو ١% أن ضررًا قد يلحقه ماتجه للقنصيلة باسطنبول..”

خاشقجي شابت لحيته في الدوائر السياسية السعودية؛ حيث عمل بسفارتيّ المملكة في واشنطن ولندن،ومستشار لرئيس الاستخبارات السابق تركي الفيصل،ويعرف كيف تتعامل الدولة مع مُعارضيها..

ولو كان عنده شك ولو ١% أن ضررًا قد يلحقه ماتجه للقنصيلة باسطنبول.. #مسرحيه_جمال_خاشقجي — سعد جبار (@saadjabbar1) October 7, 2018

فيما تساءل اخرون عن سبب هذه الحملة حول شخص فيما يتناسون الالاف المعتقلين في السجون التركية.

سؤال بجب ان يوجه الى: ١- منظمات حقوق الانسان

٢-منظمة العفو

٣-الهيئات الاعلامية الدولية لماذا تشنون اكبر حملة بالتاريخ لشخص

وتتركون اعتقال ١٢٠ الف معارض تركي والف صحفي تركي بمسرحية الانقلاب

اين صراخكم تكيلون بالف مكيال

فعلا انهامنظمات جورج سورس #مسرحيه_جمال_خاشقجي #جمال_خاشقجي — المستشار ابو الفوارس (@Abualfawarss123) October 7, 2018

بينما قال عبدالرحمن اللاحم: “#مسرحيه_جمال_خاشقجي باخراج رديء غبي كعادة مسرحيات الاخونج انحرق كرته وقرروا يصفونه النظام القطري الارهابي والنظام التركي وصلوا الى قاعٍ سحيق من الاجرام و يديرون قضاياهم بعقلية عصابات المافيا والارهاب اللي سواه اردوغان ايام مسرحية الانقلاب وتنكيله بالبشر خير شاهد”

#مسرحيه_جمال_خاشقجي

باخراج رديء غبي كعادة مسرحيات الاخونج

انحرق كرته وقرروا يصفونه

النظام القطري الارهابي والنظام التركي وصلوا الى قاعٍ سحيق من الاجرام و يديرون قضاياهم بعقلية عصابات المافيا

والارهاب اللي سواه اردوغان ايام مسرحية الانقلاب وتنكيله بالبشر خير شاهد — عبدالرحمن اللاحم (@allahim) October 7, 2018

فيما توجه منصر الخميس الى الناشطة توكل كرمان قائلا: “لم تبكِ على من سقط في مخيم الخوخة بعد قصف الحوثي لمخيم النازحين، ولم تذرف الدموع على ضحايا الألغام الحوثية من الأطفال، ولم تعتصم احتجاجا على منع الحوثي لسفن الاغاثة من الدخول لميناء الحديدة 6 أشهر.”

لم تبكِ على من سقط في مخيم الخوخة بعد قصف الحوثي لمخيم النازحين، ولم تذرف الدموع على ضحايا الألغام الحوثية من الأطفال، ولم تعتصم احتجاجا على منع الحوثي لسفن الاغاثة من الدخول لميناء الحديدة 6 أشهر. النائحة المستأجرة @TawakkolKarman

#مسرحيه_جمال_خاشقجي pic.twitter.com/gI0NXAiIVu — منصور الخميس 🇸🇦 (@MansourAlkhamis) October 7, 2018

يذكر أن مصدر في القنصلية السعودية في اسطنبول استهجن بشدة الاتهامات العارية عن الصحة، التي نشرتها وكالة “رويترز” للأنباء، نقلاً عن مسؤولين أتراك، بأن المواطن السعودي، #جمال_خاشقجي، قد قُتِل في القنصلية السعودية في اسطنبول، مشككاً في أن تكون هذه التصريحات صادرة عن مسؤولين أتراك مطلعين أو مُخوّل لهم التصريح عن الموضوع.