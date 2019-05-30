مشاجرة وإطلاق نار بين ضابط وعسكري بالكويت

شهد ميدان ” حولي ” بدولة الكويت قرب المدرسة الأمريكية الدولية مشاجرة بين ضابط برتبة نقيب وعسكري في مباحث حولي حتى تطور الأمر إلى إطلاق النار .

وانتشر الفيديو الذي تناول الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي وأوضح قيام الضابط بإخراج سلاحه وإطلاق أعيرة نارية في الهواء .

وإنه تمكن من أخذ سلاح العسكري أثناء المشاجرة قبل استهدافه بإطلاق الأعيرة النارية التي بدت كإنها موجهة إلى العسكري .

وأعلنت وزارة الداخلية الكويتية أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الفريق الشيخ خالد الصباح أصدر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق بخصوص الواقعة .

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي سبب حدوث المشاجرة بأن الواقعة بدأت عندما شاهد العسكري الذي كان مكلفا بتأمين حفة تخرج في إحدى المدارس في منطقة ميدان حولي .. قام مجموعة من الطلاب بتسلق سور المدرسة فأمسك بأحدهم وكان يريد إحالته إلى المخفر حتى تدخل شخص عرف نفسه بإنه ضابط مباحث وأن الطالب ابن عمه .

وطالبه بتركه ثم حدثت مشادة كلامية بينهما ثم تطورت إلى مشاجرة بالأيدي وإطلاق النيران حتى حضر رجال أمن المخفر وتمت السيطرة على الموقف .

وأحيل الطرفان إلى المخفر وتم حجزهما على ذمة القضية وسجل الضابط قضية حملت مسمى ” شروع بالقتل واعتداء بالضرب بحق الشرطي ” وأحيلت القضية إلى النيابة .