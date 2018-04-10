مصدر أردني: في هذه الحالة سيتم تسليم رغد صدام حسين إلى العراق!

أكدت مصادر أردنية أن حكومة بلاده لم تتلق من نظيرتها العراقية أو الإنتربول الدولي أية مذكرة لتسليم رغد صدام حسين إلى بغداد، بعد أن ورد اسمها ضمن قوائم تضم 60 مطلوبا للأمن العراقي.

وكان رئيس مجلس النواب الأردني عاطف الطراونة الأخيرة، قد أكد على أن الأردن خال من أي قيادات عراقية، وأن رغد “مستجيرة” و”استضافتها في المملكة لا تخرق القانون الأردني”.

وأضاف أنها “لم تخرج عن إطار ما هو مسموح به وفقا للقانون الأردني، ولم تمارس أي نشاط سياسي يضر بالعراق من الأراضي الأردنية”. مشيرًا إلى أنه في حالة ثبوت دعمها للإرهاب فلن تتستر عليها الحكومة الأردنية.

وقبل شهرين، نشرت الحكومة العراقية قائمة أمنية تضم 60 مطلوبا لديها بتهمة الانتماء لـ”داعش” والقاعدة وحزب البعث من بينهم رغد صدام حسين وفقا لصحيفة “عكاظ”.