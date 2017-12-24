مصر.. قتيلين و6 جرحى إثر خلاف على لعب الطاولة ! أخبار سياسية

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شهدت مركز العياط في الساعات الأولى من صباح أمس، الأحد 24 ديسمبر/كانون الأول، حادثاً دموياً أوقع قتيلين من الأهالي وعدداً من المصابين، حيث قام مسلحان يستقلان دراجات نارية بفتح النار على رواد مقهى بشكل عشوائي، بعد أن توقف شخصان أمام المقهى، وأطلقا وابلاً من الرصاص، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الضحايا.

وقال مجموعة من الشهود إن القصة بدأت بـ”دور طاولة” لعبه الجاني والمجني عليه، ولما خسر الجاني، استشاط غضباً واندلعت مشادة بينه وبين المجني عليهما، ثم انصرف.. وبعدها عاد ومعه شخص آخر، مستقلين دراجة نارية، وأطلقا وابلاً من الرصاص من سلاح آلي وفرّا هاربين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، في تصريحات صحفية، إن شخصين قُتلا وأصيب ٨ آخرين، في حين أكد بعض الأهالي وجود حالات خطيرة تحتاج إلى نقلها للمستشفيات المجهزة، لإنقاذ حياة المصابين.

وفرضت قوات الأمن طوقاً أمنياً على مداخل ومخارج القرية لمطاردة الجناة عقب تتبع خط سير هروبهم.

وأكد مصدر أمني مسؤول بمباحث الجيزة أن التحريات الأولية تشير إلى أن حادث الهجوم المسلح على “جنائي”.

وأوضح المصدر أن رجال البحث الجنائي يستمعون إلى أقوال شهود العيان، للوقوف على ملابسات الحادث.