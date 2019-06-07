مقتل 17 في حادث مروع في دبي

أعلنت شرطة دبي على تويتر فجر الجمعة أن 17 شخصا لقوا حتفهم عندما اصطدمت حافلة كانت تقلهم بلوحة إرشادية في شارع الشيخ محمد بن زايد

وقالت شرطة دبي في حسابها على ”تويتر“ امس الجمعة: ”الحاقا لحادث الباص المؤسف مساء اليوم، ازداد عدد المتوفين الى ١٧ شخص بعد أن فارقت قبل قليل امراة مجهولة الهوية من ضمن المصابين الذين تم نقلهم الى مستشفى راشد في دبي ولا يزال التحقيق جار عن أسباب هذا الحادث المؤسف“.

وأضاف البيان: ”سائق الباص عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره يعاني من إصابات متوسطة، لا يزال يتلقى العلاج اللازم في مستشفى راشد“.

وتابع البيان أن ”باص المواصلات العماني تعرض لحادث مؤسف بعد ان اصطدم باللوحة الإرشادية في شارع الشيخ محمد بن زايد و الذي راح ضحيته 17 راكب مساء اليوم“ الخميس.

يذكر ان سائق الباص عماني الجنسية في العقد الخامس من عمره يعاني من إصابات متوسطة، لا يزال يتلقى العلاج اللازم في مستشفى راشد. — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) June 6, 2019