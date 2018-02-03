منافس السيسي في الانتخابات: “السعودية اول دولة سازورها اذا فزت بالرئاسة”

كشف المرشح لانتخابات الرئاسة المصرية المهندس موسى مصطفى موسى عن ان اول دولة سيزورها اذا ما فاز في الانتخابات ستكون السعودية.

كلام موسى جاء خلال لقائه في برنامج «مساء دي ام سي»، حيث قال ان اول دولة سيزورها ستكون السعودية لاداء مناسك العمرة وعندما قالت له مقدمه البرنامج ايمان الحصري ان هذه الزيارة ستكون شخصية اختار فرنسا مبررا ذلك بأنه درس هناك ست سنوات.

من ناحية اخرى اعتبر موسى إن الدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية عمل غير وطنى وقال: “لم يحركنا أحد لخوض الانتخابات الرئاسية، ولم يتم الضغط علينا لذلك، ومن يطالبون بمقاطعتها يفتقدون العطاء وليس لهم أي دور في إنقاذ الدولة ويبحثون عن مصالح خاصة ويضرون بصورة مصر”.