منى برنس… الدكتورة التي فصلت من الجامعة بسبب “مشهد الرقص والبيرة” تعلن ترشحها للرئاسة في مصر!

أعلنت الدكتورة الجامعية وأستاذ الأدب الإنجليزي بكلية الآداب جامعة قناة السويس المثيرة للجدل “منى برنس” صاحبة فيديو الرقص الشهير، ترشحها رسميا للانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر والمقرر إجراؤها فى نهاية مارس/اذار المقبل.

وذكرت منى البرنس فى بيان نشرته عبر حسابها على موقع “فيس بوك”، أن أسباب ترشحها ترجع إلى أنها شخص مدنى لديها خبرات كبيرة فى الخدمة العامة.. كما وصفت نفسها.

وأضافت “البرنس” في منشورها الذي رصدته (وطن): “لفيت بلاد كتير في العالم و لفيت مصر، كشخص مدني، وبالتالي عندي خبرات ومعارف كثيرة جدا و شفت الناس عايشة إزاي و الدنيا عاملة إزاي برة و جوة، وعارفة إزاي ممكن نبقي بلد متقدمة بجد و ازاي الناس تعيش أحسن”، حسب قولها.

وقد أقرت منى برنس، في حوار مع الاعلامي وائل الابراشي على قناة “دريم”، بعدم وجود فرصة لها للمنافسة ولكنها بررت ترشحها بالقول أنها “تفتح باب وطريق للمستقبل ان مصر تبقى دولة مدينة وعلماينة وحرية”.