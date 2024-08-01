حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هي حركة إسلامية فلسطينية تأسست في 14 ديسمبر 1987 في قطاع غزة، خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى. تأسست حماس على يد الشيخ أحمد ياسين وعدد من الناشطين الفلسطينيين الذين كانوا ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين.

المراحل الرئيسية في تاريخ حماس:

التأسيس والانتفاضة الأولى (1987-1993):

تأسست حماس كرد فعل على الاحتلال الإسرائيلي وبدأت عملياتها ضد الأهداف الإسرائيلية.

اكتسبت شعبية كبيرة بين الفلسطينيين بسبب نشاطاتها الاجتماعية والخيرية بالإضافة إلى نشاطاتها العسكرية.

اتفاق أوسلو وما بعده (1993-2000):

رفضت حماس اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية مع إسرائيل.

استمرت حماس في تنفيذ العمليات العسكرية ضد إسرائيل وواجهت تضييقات من السلطة الفلسطينية التي تأسست بموجب الاتفاق.

الانتفاضة الثانية (2000-2005):

زادت حماس من نشاطاتها العسكرية خلال الانتفاضة الثانية ضد القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

نالت حماس تأييداً أوسع بين الفلسطينيين نتيجة لمواقفها وتصاعد العمليات العسكرية.

الانتخابات والسيطرة على غزة (2006-2014):

فازت حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006، مما أدى إلى صراع داخلي مع حركة فتح.

في 2007، سيطرت حماس على قطاع غزة بعد مواجهات مع قوات فتح.

تعرضت غزة لحصار إسرائيلي-مصري شديد بعد سيطرة حماس، وتعرضت القطاع لعدة عمليات عسكرية إسرائيلية.

التحديات والتطورات الأخيرة (2015-الآن):

واصلت حماس سيطرتها على قطاع غزة وحاولت تحسين الظروف المعيشية رغم الحصار.

دخلت في عدة جولات من التصعيد العسكري مع إسرائيل، أبرزها في 2014 و2021.

حاولت تحسين علاقاتها الدولية وخاصة مع مصر وقطر وتركيا، كما أجرت حوارات داخلية مع حركة فتح لتحقيق المصالحة الوطنية، لكنها لم تؤد إلى نتائج دائمة حتى الآن.

أبرز قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل؟

وقد تعرضت حركة حماس منذ تاسيسها لسلسلة عمليات اغتيال واسعة لتصفية قادة وكوارد حركة حماس منذ بداية تسعينيات القرن الماضي ولم تفرق بين الكوادر السياسية والعسكرية في الحركة.

وفي ما يلي قائمة بأبرز قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل:

الشيخ أحمد ياسين

المنصب : مؤسس حماس وزعيمها الروحي.

: مؤسس حماس وزعيمها الروحي. التصفية : في 22 مارس 2004، قامت مروحية إسرائيلية بقصف سيارته في غزة، مما أدى إلى استشهاده.

: في 22 مارس 2004، قامت مروحية إسرائيلية بقصف سيارته في غزة، مما أدى إلى استشهاده. الأثر: كان أحمد ياسين رمزًا للحركة وله تأثير كبير على تطورها. اغتياله أثار غضبًا واسعًا وزاد من حدة الصراع.

عبد العزيز الرنتيسي

المنصب : زعيم سياسي لحماس بعد اغتيال أحمد ياسين.

: زعيم سياسي لحماس بعد اغتيال أحمد ياسين. التصفية : في 17 أبريل 2004، تم استهداف سيارته بصواريخ إسرائيلية، مما أدى إلى استشهاده.

: في 17 أبريل 2004، تم استهداف سيارته بصواريخ إسرائيلية، مما أدى إلى استشهاده. الأثر: كان الرنتيسي من أبرز قادة حماس وله دور كبير في قيادة الحركة بعد اغتيال ياسين. اغتياله كان ضربة قوية للحركة في ذلك الوقت.

يحيى عياش

المنصب : مهندس كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس).

: مهندس كتائب الشهيد عز الدين القسام (الجناح العسكري لحماس). التصفية : في 5 يناير 1996، تم اغتياله بواسطة هاتف مفخخ في قطاع غزة.

: في 5 يناير 1996، تم اغتياله بواسطة هاتف مفخخ في قطاع غزة. الأثر: يُعتبر عياش من أكثر القادة العسكريين تأثيرًا في حماس وكان مسؤولًا عن تطوير العديد من الأسلحة والتكتيكات. اغتياله كان له تأثير كبير على العمليات العسكرية للحركة.

صلاح شحادة

المنصب : قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام.

: قائد كتائب الشهيد عز الدين القسام. التصفية : في 22 يوليو 2002، تم استهداف منزله بقنبلة إسرائيلية كبيرة في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاده.

: في 22 يوليو 2002، تم استهداف منزله بقنبلة إسرائيلية كبيرة في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاده. الأثر: كان شحادة من القادة العسكريين الرئيسيين لحماس واغتياله تسبب في تصعيد كبير بين حماس وإسرائيل.

أحمد الجعبري

المنصب : قائد عسكري بارز في كتائب القسام ونائب قائد الجناح العسكري.

: قائد عسكري بارز في كتائب القسام ونائب قائد الجناح العسكري. التصفية : في 14 نوفمبر 2012، تم استهداف سيارته بصاروخ إسرائيلي في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاده.

: في 14 نوفمبر 2012، تم استهداف سيارته بصاروخ إسرائيلي في مدينة غزة، مما أدى إلى استشهاده. الأثر: كان الجعبري من القادة البارزين في تنظيم العمليات العسكرية للحركة. اغتياله كان بداية لحملة عسكرية واسعة النطاق من قبل إسرائيل.

نزار ريان

المنصب : قيادي سياسي وعسكري بارز في حماس.

: قيادي سياسي وعسكري بارز في حماس. التصفية : في 1 يناير 2009، تم استهداف منزله بقصف جوي إسرائيلي، مما أدى إلى استشهاده مع أفراد عائلته.

: في 1 يناير 2009، تم استهداف منزله بقصف جوي إسرائيلي، مما أدى إلى استشهاده مع أفراد عائلته. الأثر: ريان كان من القادة الذين يمزجون بين الدور السياسي والعسكري، واغتياله كان جزءًا من حملة إسرائيلية خلال عملية “الرصاص المصبوب”.

سعيد صيام

المنصب : وزير الداخلية والأمن الوطني في حكومة حماس.

: وزير الداخلية والأمن الوطني في حكومة حماس. التصفية : في 15 يناير 2009، تم استهداف منزله بقصف جوي إسرائيلي، مما أدى إلى استشهاده.

: في 15 يناير 2009، تم استهداف منزله بقصف جوي إسرائيلي، مما أدى إلى استشهاده. الأثر: كان صيام من الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في حماس، واغتياله كان جزءًا من العمليات الإسرائيلية لاستهداف قادة الحركة.

مازن فقهاء

المنصب : قائد عسكري بارز في كتائب القسام.

: قائد عسكري بارز في كتائب القسام. التصفية : في 24 مارس 2017، تم اغتياله بإطلاق النار عليه أمام منزله في مدينة غزة.

: في 24 مارس 2017، تم اغتياله بإطلاق النار عليه أمام منزله في مدينة غزة. الأثر: كان مسؤولًا عن تنظيم العمليات في الضفة الغربية، واغتياله كان له تأثير كبير على العمليات العسكرية للحركة.

اسماعيل هنية

المنصب: رئيس المكتب السياسي.

التصفية: في 30 يوليو 2024 تم اغتياله بـ “مقذوف جوي” على مقر اقامته في العاصمة الايرانية طهران

الأثر: فقهاء كان مسؤولًا عن تنظيم العمليات في الضفة الغربية، واغتياله كان له تأثير كبير على العمليات العسكرية للحركة.

تأثير عمليات الاغتيال:

الصمود والتكيف : رغم الخسائر الكبيرة في صفوف قادتها، أثبتت حماس قدرتها على الصمود والتكيف، حيث تستمر في اختيار قادة جدد وتطوير استراتيجياتها.

: رغم الخسائر الكبيرة في صفوف قادتها، أثبتت حماس قدرتها على الصمود والتكيف، حيث تستمر في اختيار قادة جدد وتطوير استراتيجياتها. التأثير على الصراع: عمليات الاغتيال غالبًا ما تؤدي إلى تصعيد في الصراع وزيادة التوتر بين حماس وإسرائيل، كما تزيد من شعبية الحركة بين الفلسطينيين.