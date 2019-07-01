” من حقنا نعرفو ” حملة تونسية على مواقع التواصل الإجتماعي .. والسبب ؟

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي في تونس هاشتاج ” من حقنا نعرفو ” على خلفية إطلاق حملة تحمل نفس الإسم تطالب الحكومة التونسية بالكشف عن الحالة الصحية للرئيس الباجي قائد السبسي .

ويأتي ذلك على خلفية تضارب الروايات حول حقيقة وضعه الصحي والانباء التي صدرت من مصادر غير دقيقة عن تدهور حالته الصحية منذ دخوله المستشفى العسكري بالعاصمة تونس يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لوعكة صحية حادة .

حيث طالب القائمون على الحملة بحقهم في الحصول على معلومات من مصادر رسمية حول حالة الرئيس الصحية مستندة بوثائق طبية يتم عرض محتواها على الشعب التونسي .

وصدر بيان عن الحملة تضمن : ” اعتراضاً على ما تعرّضنا له كشعب من تعتيم وتكتّم بعد الإعلام بالوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها رئيس الجمهورية التونسية والذي تجلّى في غياب المعلومة الموثوقة والمتواترة من مصدرها مما نتج عنه تداول بعض الأطراف الداخلية والخارجية لخبر وفاة الرئيس .. وصونًا لهذا البلد من أي بلبلة قانونية أو سياسية قد تخلق ثغرات مؤسساتية في مرحلة حاسمة من المسار الانتخابي” .

وتابع البيان : ” نطالب بإعلام كافة المواطنين والمواطنات بحالة رئيس الجمهورية الصحية ومدى انعكاس ذلك على منصبه وممارسته لصلاحياته بصفة دورية من مصادر لا يشوبها تضارب للمصالح .. وأن يستند هذا الإعلام لوثائق طبية يتم عرض محتواها على العموم بما يحفظ كرامة المريض وحق المواطن في المعلومة ” .

وكان قد أكد ” حافظ قائد السبسي ” نجل الرئيس التونسي بأن حالة والده الصحية تحسنت ولم يعد في خطر ومن الممكن أن يخرج من المستشفى خلال هذا الأسبوع .