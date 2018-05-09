موقع ايراني: ترامب يتنقم من ايران غداة فشله بلبنان

اعتبر موقع ايراني ان قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي مع ايران اتي غداة ما وصفته بـ “فشله” في لبنان.

وقال موقع “العالم” الايراني انه في الوقت الذي لم يمضي سوى يوم واحد من نجاح المقاومة في الانتخابات اللبنانية، اختار ترامب اليوم لاعلان قراره بشأن الاتفاق النووي.

وضاف “الموقع” أه بعد اعلان نتائج الانتخابات اللبنانية يوم الأحد والنصر الذي حظى به حزب الله والمقاومة اللبنانية، توالت ردود الافعال الاقليمية والدولية حيال هذا النصر الساحق للمقاومة، ويأتي على رأسها تصريح ترامب المتوقع هذه الليلة، كباقة ورد هدية يرسلها الرئيس الأميركي لإسرائيل، العدو الأول لإيران وحزب الله، وفي الوقت نفسه يرد بعض الجميل للسعودية لاستقبالها التاريخي لترامب وايضا زيارة بن سلمان الأخيرة للولايات المتحدة وعقدها مئات المليارات من الدولارات معها.

يذكر أن ترامب كان قد اعلن في كلمة متلفزة ألقاها في البيت الأبيض “، أمس الثلاثاء، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني” الذي وقع مع القوى الكبرى العام 2015.