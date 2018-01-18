“ناس شبعت من الجوع وشربت من العطش”… حكاية يرويها السيسي عن فترة رئاسته لمصر! أخبار سياسية

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قدم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، “كشف حساب” لفترته الرئاسية، مع اقتراب نهايتها، إذ من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية المصرية، في مارس/ آذار المقبل، مؤكدا أن ما تحقق هو إنجاز الشعب المصري بأكمله.

وبدأ السيسي كلمته، في افتتاح مؤتمر “حكاية وطن”، بدعوة الحضور إلى “وقفة تحية تقدير واحترام لبطل حقيقي هو مصر وشعبها”. وقال: “لم يكن ليتحقق ما تحقق خلال الثلاث سنوات ونصف أو الأربع سنوات الماضية إلا بشعب مصر، ولا يوجد شخص يستطيع أن يقول إنه حقق إنجازا لوحده”. وأضاف: “الحكاية ليست حكاية حكومة أو قيادة بل حكاية ناس، ناس شبعت من الجوع وشربت من العطش، ناس صبرت حتى عجز الصبر”، على حد تعبيره.

وتابع السيسي بالقول: “نجتمع هنا اليوم، ونحن على مشارف انتهاء فترة رئاسية، أو فترة تكليفكم لي بمهمة قيادة هذا الوطن العزيز، أو كما اعتبرتها مهمة إنقاذ وطن، والحفاظ على حاضره ومستقبله، خضناها سويا وسط أجواء عاتية تعصف بالإقليم، ودوامة من سقوط وانهيار لدول المنطقة، وأخطار جسيمة تحيط بالوطن في كافة الاتجاهات”.

ورأى السيسي أن “كلمة مصر صارت مسموعة في كل المحافل ومواقفها صارت محل احترام وتقدير من الجميع”. وقال إن “هامة مصر ستظل عالية وكرامتها مصانة ورايتها خفاقة، وقرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقلاً”. وأضاف: “مصر لن تخضع لأحد، ولن تستطيع أي دولة الضغط على مصر من أجل اتخاذ قرارات لا تليق بها وبمكانتها… وقرارنا الوطني ظل في كل الظروف مستقل بفضل المصريين”.