ناشط سعودي يتبرع لبناء مستوطنات إسرائلية في الضفة الغربية

في واقعة أثارت الكثير من الجدل والاستفزاز بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي أعلن ناشط سعودي يدعى ” حسن أبو الخير ” عن تبرعه بمبلغ استرده من دعم سابق للفلسطينيين لبناء مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية .

حيث نشر في تغريدة له عبر حسابه على موقع ” تويتر ” باستعادة مبلغ قدره 13 ريالا سعوديا كان دفعها كتبرع للفلسطينيين وسيقوم بدفع المبلغ للجمعيات الخيرية في بناء المستوطنات الإسرائيلية .

وعلى جانب آخر أعلن الكاتب والصحفي السعودي ” سلطان العامر ” في تغريدة على موقع ” تويتر ” إنه سيعيد لأي متبرع يمن على الفلسطينيين بما دفعه ريالين بدلا عن ريال .

قائلا : ” أي واحد أزعجنا برياله حق الفسحة اللي دفعه لفلسطين يتفضل يعطيني رقم حسابه وأنا أحوله ريالين بداله ” .

أي واحد أزعجنا برياله حق الفسحة اللي دفعه لفلسطين يتفضل يعطين رقم حسابه وانا احوله ريالين بداله. ما راح اطلب منه اثبات، حتى لو هو يكذب عادي، بس كل تحويل باعلن عنه وبعلن عن اسم المتلقي.

اسم المبادرة: #زرق_ريالك

محد له عذر الحين يتبكبك على رياله. — سلطان العامر (@sultaan_1) June 22, 2019

وانهالت العديد من التعليقات والانتقادات اللاذعة على حسن أبو الخير من عدد من النشطاء .. وظهر بالمقابل متعاطفون معه قائلين : ” بطل يا بو علي كلنا بنتبرع لبناء المستوطنات وسيبنيها العمال الفلسطينيون من غزة ” .. ليشتد بعد ذلك الجدال بين الطرفين .