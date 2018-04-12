نبيه بري: دعاة النأي بالنفس يساهمون بالعدوان على سوريا

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن لبنان يرفض العدوان على سوريا الذي تخطط له بعض الدول الغربية و”تموله وتحرض عليه دول عربية”.

وأشار بري إلى أن “أي استخدام للمجال الجوي اللبناني يعد انتهاكا صارخا للسيادة اللبنانية”، حسب جريدة “الأخبار” اللبنانية.

وأكد أنه “لا يمكن للبنان أن يقبل باستخدام أجوائه للاعتداء على سوريا، أو أية دولة عربية شقيقة”.

وأشار بري أن سياسة النأي بالنفس لا تعني القبول بقصف سوريا “دعاة النأي بالنفس في هذه الحالة يساهمون بالعدوان على سوريا”.

وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري قد أكد أن لبنان “يلتزم سياسة النأي بالنفس بشأن الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا”.